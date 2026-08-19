Señaléticas y paraderos quedaron sepultados bajo el barro: Así luce Antofagasta tras el aluvión

19 ag. 2026 - 13:20 hrs.

Un equipo de Mucho Gusto recorrió la mañana de este miércoles las calles de Antofagasta, para evidenciar el antes y después tras el aluvión registrado el pasado martes.

El periodista Javier Louit se trasladó hasta la costanera, donde la gran masa de roca y sedimentos se posó en el sector de Coloso, superando el metro de altura.

Así quedó la costanera de Antofagasta tras el devastador aluvión

"La señalética de tránsito quedó enterrada por el barro del aluvión. Están prácticamente a la mitad", relató mientras las imágenes mostraban la dramática escena.

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En el mismo recorrido, Louit dio cuenta de que las rocas superaron por completo la reja perimetral de la vereda, lo mismo con los asientos de uno de los paraderos.

"Aquí pasa la calle y se ve la reja que está tapada casi por completo, y se logra ver el paradero", agregó.

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