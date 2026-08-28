"Soltar el control": Lisandra Silva cautiva a sus seguidores con reflexivo mensaje sobre el eclipse lunar

28 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Lisandra Silva una vez más dejó aflorar su lado esotérico, esta vez en ocasión del eclipse lunar que se apreció entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes.

La modelo cubana compartió un compendio de etéreas postales en las que posa en el mar vestida de blanco, junto a una reflexión sobre el evento astronómico.

Lisandra Silva y el eclipse lunar

"Eclipse lunar en Piscis. El portal de la transformación. No es una luna llena cualquiera. Piscis nos invita a soltar el control, cerrar ciclos y escuchar aquello que nuestra intuición lleva tiempo susurrándonos", escribió Lisandra en su post de Instagram.

Instagram @lisandrasilva

Luego invitó a sus seguidores a "soltar" lo que se está yendo y confiar en lo que viene. "Lo que ya cumplió su propósito comienza a disolverse para dejar espacio a lo nuevo", dijo.

También instó a reflexionar en silencio sobre los sueños y emociones y a descubrir "lo que deseas liberar", especialmente a los nacidos bajo los signos de Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario.

"A veces el universo oscurece el cielo para que podamos ver con más claridad dentro de nosotros", concluyó. Más allá de su reflexivo mensaje, los seguidores de la influencer la felicitaron por su sesión de fotografías con comentarios como "una mujer preciosa", o "hermosa, Lisandra, brillas".

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