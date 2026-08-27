Lisandra Silva recuerda a su padre a poco más de un mes de su muerte: "Te honraré siempre"

27 ag. 2026 - 15:20 hrs.

Fue en julio de este año cuando Lisandra Silva dio a conocer a sus seguidores que su padre, Carlos Silva, había fallecido en España a los 77 años.

Precisamente, la modelo y bailarina tuvo la oportunidad de estar con él en sus últimos días de vida, por lo que la muerte de su progenitor era algo que veía venir, mas no deja de ser menos doloroso.

Por lo mismo, a poco más de un mes de su fallecimiento, Lisandra publicó varias historias en las que dejó en claro que su padre siempre estará presente donde sea que vaya.

Lisandra Silva recuerda a su padre

"¿Cómo no estás?", escribió en repetidas ocasiones, haciendo alusión a que su ausencia aún duele mucho y el no verlo cada cierto tiempo parece irreal.

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Enseguida, subió varias historias de su padre, pero destacó una en la que dejó un extenso texto en homenaje a la memoria de Carlos, quien siempre se mantuvo a su lado.

"Lo único que puedo hacer para honrarte es amar a mis hijos de la misma manera que me amaste, viajar por el mundo como me lo pediste y respetarme como mujer y ser humano como tú me enseñaste a hacerlo. Te amo papi, te honraré siempre", cerró Lisandra.

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