El preciado objeto de Michelle Carvalho que la ayuda a mantener su higiene del sueño: "Siempre anda conmigo"

17 sept. 2026 - 09:30 hrs.

Michelle Carvalho está pasando por un proceso personal muy importante para ella y para sus seguidoras, por lo que comparte todo lo que la ayuda.

Precisamente, Carvalho lleva unas semanas con un nuevo estilo de vida, alimentándose mejor y realizando ejercicio para bajar de peso.

La modelo brasileña aclaró que no se trata de algo estético al 100%, sino que también aplica para tener un vida mucho más saludable.

Michelle Carvalho y su objeto para dormir

"Datos curiosos de mí", dijo en un principio, y agregó "les quiero presentar mi cojín de soporte emocional. Es de estos que se pone en el cuello para volar en avión, pero lo uso para dormir y lo acomodo abajo de mi cuello haciendo presión, como ven en la foto, y sin él no duermo".

En esa línea, agregó que "adonde voy siempre anda conmigo; este ya es viejito, tiene unos cuatro años. Es de una marca brasileña que cuando voy a Brasil siempre compro uno que tiene toque de seda especial".

"Ese, cuando se eche a perder, ya tengo un stock listo de repuesto guardado, esperando de todos los colores por los próximos 15 años", cerró.

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