Lista para las Fiestas Patrias: Karen Paola presume su nuevo corte de pelo con un deportivo look dieciochero

19 sept. 2026 - 17:02 hrs.

Al igual que el resto del país, Karen Paola celebra por todo lo alto las Fiestas Patrias. En su caso, recibió esta esperada fecha con un impresionante nuevo corte de cabello.

Así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde compartió un video parodia sobre las costumbres asociadas a esta festividad. Allí, se la vio con una propuesta de outfit dieciochero que contrastó a la perfección con su renovada melena.

Look dieciochero de Karen Paola

En las imágenes, Karen Paola deslumbró con un look perfecto para la ocasión: una chaqueta roja de estilo retro con franjas blancas en las mangas, combinada con unos jeans anchos y zapatillas rojas.

Instagram @karenpaolamusic

Para coronar su indumentaria festiva, lució en varios momentos un tradicional sombrero de paja sobre su cabello estilizado en un corte bob con flequillo a medio lado. Recordemos que la artista se despidió de su larga melena hace unos días, lo que dejó completamente impactados a sus seguidores.

"Te queda excelente ese corte de pelo, te ves muy linda Karen", "Me encantó tu pelo, te ves hermosa", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fans en esta reciente publicación.

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