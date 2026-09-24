"Todos merecemos una nueva oportunidad": Fran Maira habla sobre su salud mental tras nuevo proyecto

24 sept. 2026 - 12:40 hrs.

Esta semana Fran Maira estrenó su documental "Oveja Negra" en la Sala SCD del Mall Plaza Egaña, donde habla de su salud mental, su paso por realities y el atropello a un motorista que protagonizó en febrero de este año.

A dicho estreno llegaron fanáticos de Maira, así como sus amigas Cony Capelli, Gala Caldirola y Javi Belén, quienes compartieron con ella en más de un programa de telerrealidad.

Es por esto que la joven hizo una publicación en redes sociales donde habló un poco de lo que significa para ella el estreno de este documental, dejando un mensaje para todos.

Fran Maira pide una segunda oportunidad

"Todos merecemos una nueva oportunidad para reinventarnos. Dios sabe la intención y el corazón de cada persona", afirmó Maira en el inicio de su post en Instagram, donde sumó varias fotos del día del estreno.

En esa línea, agradeció a todos los que asistieron al estreno, así como a su equipo que la acompañó durante este complejo momento de su vida.

"Quiero destacar que este mes es la prevención del suicidio y la importancia de la salud mental. Destacar que sin ayuda (como mi terapia) quizás no estaría aquí. Digan lo que digan, siempre me levantaré más fuerte que nunca", aseveró.

Finalmente, cerró diciendo: "Tú también puedes levantarte , todos merecemos segundas oportunidades si somos buenos de corazón".

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