Risas, emoción y tensión: Este sábado inician los duelos de humoristas en Coliseo

24 sept. 2026 - 08:45 hrs.

Este sábado Coliseo inicia una de las etapas más importantes de la competencia, y es que los duelos entre comediantes son unos de los momentos más tensos en el programa de humor.

Precisamente, Coliseo sigue en la búsqueda del o la comediante que llegará hasta el escenario de la Quinta Vergara para convertirse en uno de los números de humor que haga reír al tan temido "Monstruo" de Viña del Mar.

Y es que en esta ocasión, Jorge Alís, Álvaro Salas y Belén Mora se esforzaron por encontrar a lo mejor de lo mejor en cuanto a comediantes, entregando así un espectáculo único para los televidentes.

Inician los duelos de Coliseo

Después de unas audiciones donde los humoristas, ya sea en dúo o solitario, dieron lo mejor de ellos, el jurado decidió que los mejores pasaran a la siguiente ronda.

Por lo mismo, los duelos estarán llenos de risa, tensión, carisma y más de una emoción, todo por el paso a la semifinal del programa.

¡No lo olvides! Este sábado, Coliseo después del partido de Chile vs. Canadá, solo por las pantallas de Mega.

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