Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Risas, emoción y tensión: Este sábado inician los duelos de humoristas en Coliseo

  • Por Matías Rivera

Este sábado Coliseo inicia una de las etapas más importantes de la competencia, y es que los duelos entre comediantes son unos de los momentos más tensos en el programa de humor. 

Precisamente, Coliseo sigue en la búsqueda del o la comediante que llegará hasta el escenario de la Quinta Vergara para convertirse en uno de los números de humor que haga reír al tan temido "Monstruo" de Viña del Mar. 

Lo más visto de Coliseo

Y es que en esta ocasión, Jorge Alís, Álvaro Salas y Belén Mora se esforzaron por encontrar a lo mejor de lo mejor en cuanto a comediantes, entregando así un espectáculo único para los televidentes. 

Inician los duelos de Coliseo

Después de unas audiciones donde los humoristas, ya sea en dúo o solitario, dieron lo mejor de ellos, el jurado decidió que los mejores pasaran a la siguiente ronda. 

Ir a la siguiente nota

Por lo mismo, los duelos estarán llenos de risa, tensión, carisma y más de una emoción, todo por el paso a la semifinal del programa. 

¡No lo olvides! Este sábado, Coliseo después del partido de Chile vs. Canadá, solo por las pantallas de Mega

Coliseo
MEGA

Todo sobre Coliseo

Leer más de

Minuto a minuto