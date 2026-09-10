10 sept. 2026 - 11:30 hrs.

Este sábado 12, el sexto capítulo de Coliseo tendrá un nuevo conjunto de participantes que lucharán para llegar a la parrilla humorística del próximo Festival de Viña del Mar.

El jurado compuesto por Álvaro Salas, Belén Mora y Jorge Alís recibirá a Paul Vásquez "El Flaco" como el cuarto integrante invitado de la mesa, quien además contará con una graciosa rutina de apertura.

Lo más visto de Coliseo 1 Tendrá su rutina de apertura: Paul Vásquez será el jurado invitado del nuevo capítulo de Coliseo

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Nuevo capítulo de Coliseo llega con nueva camada de humoristas

Los gladiadores de esta semana que buscarán su oportunidad de brillar dentro del programa serán, entre otros, el autodenominado "Roba Sonrisas", Felipe Meza, quien pasó de recolectar chatarra a juntar risas en Plaza Ñuñoa; El Jacinto de Olmué, que durante años ha combinado su humor picaresco con la poesía; El viejo del Uber, quien llega con sus graciosas anécdotas a toda velocidad; JPEZ, el profesor que trae la fórmula de la risa rápida.

De igual forma, Luna Albagli, con sus alocadas y absurdas anécdotas; Ricardo Ordaz, un trabajador de la industria del espectáculo que se atrevió a subir al escenario; Lester Ramson, el comediante made in the USA, ex Morandé con Compañía; Suaguer Banguera, un dentista con un humor más negro que las caries; y el Chilean Grinch, un personaje sin pelos en la lengua que llega a robarse el show.

Cada uno de los comediantes dejará todo en el escenario; buscarán hacer reír al jurado y al público para avanzar en la competencia que anima María José Quintanilla.

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