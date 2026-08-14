Coliseo tendrá nuevo jurado invitado y un espectacular show con consagrados del humor

14 ag. 2026 - 11:00 hrs.

Este sábado 15, el segundo capítulo de Coliseo tendrá a un nuevo conjunto de participantes dispuestos a hacer reír a todo el público y así llegar a la parrilla humorística en el próximo Festival de Viña.

El jurado compuesto por Álvaro Salas, Belén Mora y Jorge Alís recibirá a Toto Acuña como el cuarto integrante invitado de la mesa que decidirá a quienes continuarán a la siguiente fase.

La segunda entrega del programa de humor contará con una rutina de apertura del famoso trío humorístico Los Atletas de la Risa, y a continuación los gladiadores de esta semana buscarán su oportunidad de brillar dentro del programa.

Coliseo / Mega

¿Quiénes harán reír en Coliseo?

Un doctor que llega con su terapia de humor, Felipe Jara; el stand-up de Christopher André; el humor pícaro y sin edad de la Tía Arlen; el rap y la comedia de Franki Absurdo; las mil voces de Rafa Imitador; del campo a la ciudad llegará la alegría el Huaso Candiola; nos hará reír desde el silencio, Pancho Mimo; el humor sin censura de Karito Rojas; los juegos de palabras de Risoto Humor; la diversión y risas del circo vendrán con el trío Cazuelín Maluenda; la comedia rápida junto a los Chacoteros del Humor; y La Pola regresará junto a su gran esperada revancha.

Cada uno de los comediantes dejarán todo en el escenario, buscarán hacer reír al público y al jurado para avanzar en la competencia que anima María Jose Quintanilla.

Coliseo, es un programa del área de Entretención de Megamedia.

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