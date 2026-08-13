Este domingo en Coliseo: Revanchas, picardía, música y muchas risas

13 ag. 2026 - 15:40 hrs.

Este sábado 15, el segundo capítulo de Coliseo tendrá a un nuevo conjunto de participantes dispuestos a hacer reír a todo el público y así llegar a la parrilla humorística en el próximo Festival de Viña.

El jurado compuesto por Álvaro Salas, Belén Mora y Jorge Alís recibirá a “Toto” Acuña como el cuarto integrante invitado de la mesa que decidirá a quienes continuarán a la siguiente fase



Coliseo

¿Quiénes se presentarán en este capítulo?

La segunda entrega del programa de humor contará con una rutina de apertura del famoso trío humorístico Los Atletas de la Risa, y a continuación los gladiadores de esta semana buscarán su oportunidad de brillar dentro del programa. Un doctor que llega con su terapia de humor, Felipe Jara; el stand-up de Christopher André; el humor pícaro y sin edad de la Tía Arlen; el rap y la comedia de Franki Absurdo; las mil voces de Rafa Imitador; del campo a la ciudad llegará la alegría el Huaso Candiola; nos hará reír desde el silencio, Pancho Mimo; el humor sin censura de Karito Rojas; los juegos de palabras de Risoto Humor; la diversión y risas del circo vendrán con el trío Cazuelín Maluenda; la comedia rápida junto a los Chacoteros del Humor; y La Pola regresará junto a su gran esperada revancha.

Cada uno de los comediantes dejarán todo en el escenario, buscarán hacer reír al público y al jurado para avanzar en la competencia que anima María José Quintanilla.

Coliseo, es un programa del área de Entretención de Megamedia.

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