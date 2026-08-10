Humor y risas garantizadas: Coliseo retoma su horario de los sábados tras exitoso capítulo estreno

10 ag. 2026 - 13:30 hrs.

A partir de este sábado, el programa de talentos de humor, Coliseo, volverá a los sábados prime en el horario que le significó liderar ampliamente el rating de su franja durante su primera temporada.

Este ajuste se da después de la exitosa celebración de Dale Play en el marco de los 7 meses de liderazgo del espacio de concursos musicales que anima María José Quintanilla.

Coliseo en su primera temporada promedió más de medio millón de espectadores por minuto, consolidándose en el primer lugar de audiencias en las noches de los sábados. Ahora, en su primer capítulo, el espacio promedió 524.730 personas por minuto, manteniendo la tendencia de su edición anterior.

El exitoso regreso de Coliseo

Para Carlos Valencia, director del área de Entretención de Megamedia, "el regreso de Coliseo a los sábados nos da la oportunidad de retomar nuestro horario tradicional, que la familia se reúna a ver comedia, y también que empecemos a tomar las primeras sensaciones del Festival de Viña, que siempre nos emociona tanto como chilenos".

En esa línea, afirmó que "esto, además, lo hacemos después de una tremenda celebración que le dimos a nuestro programa estrella de las tardes, Dale Play, que después de 7 meses es el líder indiscutido de los shows de concursos y creemos que merecía una fiesta especial de dos capítulos por sus grandes resultados".

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