Este sábado: Javiera Contador será la invitada especial del próximo capítulo de Coliseo

04 sept. 2026 - 11:15 hrs.

Este sábado 5 de septiembre, Coliseo presentará un nuevo capítulo marcado por el humor y la búsqueda de nuevos talentos que aspiran a conseguir una oportunidad para llegar al escenario del Festival de Viña del Mar.

En esta nueva jornada, algunos comediantes llegarán por primera vez al programa, mientras que otros regresarán en busca de una nueva oportunidad para demostrar su talento sobre el escenario.

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Uno de los momentos destacados será el regreso de Rudy Rey, ganador de la primera temporada de Coliseo, quien volverá a la competencia con la intención de conquistar nuevamente al jurado y avanzar en la búsqueda del ansiado cupo para Viña.

Coliseo / Mega

Jorge Alís y Javiera Contador serán protagonistas

El capítulo también contará con una rutina especial de Jorge Alís, quien llegará con una presentación que promete sacar carcajadas al público y al jurado del programa.

A esto se sumará la participación de la reconocida actriz y comediante Javiera Contador, quien será la invitada especial de esta nueva entrega.

Así que no lo olvides, este próximo sábado 5 de septiembre nuevo capítulo de Coliseo, a partir de las 22:10 horas.

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