¡Por primera vez en TV en 26 años! Expo Quillota 2026 será transmitida por Mega

30 sept. 2026 - 13:00 hrs.

La mañana de este miércoles se realizó el lanzamiento oficial de la parrilla de artistas de Expo Quillota 2026, que por primera vez en su historia será transmitida por televisión tras una alianza con Mega.

A raíz de esta importante noticia, el alcalde de Quillota, Luis Mella, valoró que Mega haya confiado en el evento y emprendimiento local, emitiendo para todo Chile los grandes shows.

"Esta expo nació muy pequeñita en la Plaza de Quillota, y en su vigésima sexta versión ha crecido muchísimo", agregó.

Mega

Parrilla de artistas de Expo Quillota

La gran fiesta de la provincia se desarrollará entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

Jueves 29 de octubre

Claudio y Marcelo

Los Vásquez

Sinaka

Viernes 30 de octubre

Artistas por confirmar

Sábado 31 de octubre

Leo Rey

Humorista

Bayron Fire

Domingo 1 de noviembre

Alanys Lagos

Humorista

Los Charros de Lumaco

Todo sobre Mucho gusto