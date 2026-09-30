Leo Rey y Los Charros de Lumaco entre ellos: Revisa los artistas que se presentarán en la Expo Quillota 2026
Por primera vez en sus 26 años de historia, la Expo Quillota será transmitida por televisión abierta gracias a una alianza con Mega.
De esta forma, la fiesta provinciana se emitirá completamente en vivo el jueves 29, viernes 30, 31 de octubre y domingo 1 de noviembre por la señal oficial de Mega y MegaGO.
¿Qué artistas estarán durante la Expo Quillota 2026?
Jueves 29 de octubre
- Claudio y Marcelo
- Los Vásquez
- Sinaka
Viernes 30 de octubre
- Artistas por confirmar
Sábado 31 de octubre
- Leo Rey
- Humorista
- Bayron Fire
Domingo 1 de noviembre
- Alanys Lagos
- Humoristas
- Los Charros de Lumaco
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