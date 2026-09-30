Leo Rey y Los Charros de Lumaco entre ellos: Revisa los artistas que se presentarán en la Expo Quillota 2026

30 sept. 2026 - 13:25 hrs.

Por primera vez en sus 26 años de historia, la Expo Quillota será transmitida por televisión abierta gracias a una alianza con Mega.

De esta forma, la fiesta provinciana se emitirá completamente en vivo el jueves 29, viernes 30, 31 de octubre y domingo 1 de noviembre por la señal oficial de Mega y MegaGO.

Mega

¿Qué artistas estarán durante la Expo Quillota 2026?

Jueves 29 de octubre

Claudio y Marcelo

Los Vásquez

Sinaka

Viernes 30 de octubre

Artistas por confirmar

Sábado 31 de octubre

Leo Rey

Humorista

Bayron Fire

Domingo 1 de noviembre

Alanys Lagos

Humoristas

Los Charros de Lumaco

Todo sobre Mucho gusto