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Leo Rey y Los Charros de Lumaco entre ellos: Revisa los artistas que se presentarán en la Expo Quillota 2026

  • Por Sebastián Paillafil

Por primera vez en sus 26 años de historia, la Expo Quillota será transmitida por televisión abierta gracias a una alianza con Mega.

De esta forma, la fiesta provinciana se emitirá completamente en vivo el jueves 29, viernes 30, 31 de octubre y domingo 1 de noviembre por la señal oficial de Mega y MegaGO.

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¿Qué artistas estarán durante la Expo Quillota 2026? 

Jueves 29 de octubre

  • Claudio y Marcelo
  • Los Vásquez
  • Sinaka

Viernes 30 de octubre

  • Artistas por confirmar
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Sábado 31 de octubre

  • Leo Rey
  • Humorista
  • Bayron Fire

Domingo 1 de noviembre

  • Alanys Lagos
  • Humoristas
  • Los Charros de Lumaco

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