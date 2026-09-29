El tierno antes y después de Maura Rivera y Mark González en el mismo lugar de Moscú luego de 13 años
Maura Rivera y Mark González disfrutaron cuatro días de visita en Moscú, donde el exfutbolista asistió a un homenaje para su colega brasileño Vagner Love en el equipo local CSKA.
Para el evento, el exjugador volvió a vestir la camiseta del club del que formó parte entre los años 2009 y 2014. Esa fue la época en la que le pidió matrimonio a Maura, quien se mudó con él a Rusia en 2011 luego de casarse.
Antes y después de Maura Rivera y Mark González
Maura Rivera se llenó de nostalgia al volver al lugar donde tantas veces vio jugar a su marido. "Muchos años sin venir al estadio del @pfc_cska, acompañando a Mark para la despedida de #Vagnerlove. Estuvo muy bonito todo", comentó la bailarina en un post de Instagram.
Más tarde compartió en sus historias algunos registros de su paseo por la capital rusa, en especial una selfie junto a González en el emblemático Parque Gorki.
Seguidamente publicó una imagen del recuerdo captada en el mismo lugar, pero en el año 2013 cuando Mark jugaba en Rusia.
En esa postal, marido y mujer aparecían en una dinámica y juguetona pose, donde el exdeportista sostenía entre sus brazos a la bailarina, que colgaba de él con las piernas hacia arriba.
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