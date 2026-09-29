El tierno antes y después de Maura Rivera y Mark González en el mismo lugar de Moscú luego de 13 años

29 sept. 2026 - 16:30 hrs.

Maura Rivera y Mark González disfrutaron cuatro días de visita en Moscú, donde el exfutbolista asistió a un homenaje para su colega brasileño Vagner Love en el equipo local CSKA.

Para el evento, el exjugador volvió a vestir la camiseta del club del que formó parte entre los años 2009 y 2014. Esa fue la época en la que le pidió matrimonio a Maura, quien se mudó con él a Rusia en 2011 luego de casarse.

Antes y después de Maura Rivera y Mark González

Maura Rivera se llenó de nostalgia al volver al lugar donde tantas veces vio jugar a su marido. "Muchos años sin venir al estadio del @pfc_cska, acompañando a Mark para la despedida de #Vagnerlove. Estuvo muy bonito todo", comentó la bailarina en un post de Instagram.

Instagram @maurarivera27

Más tarde compartió en sus historias algunos registros de su paseo por la capital rusa, en especial una selfie junto a González en el emblemático Parque Gorki.

Seguidamente publicó una imagen del recuerdo captada en el mismo lugar, pero en el año 2013 cuando Mark jugaba en Rusia.

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En esa postal, marido y mujer aparecían en una dinámica y juguetona pose, donde el exdeportista sostenía entre sus brazos a la bailarina, que colgaba de él con las piernas hacia arriba.

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