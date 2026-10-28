"Mi mayor aventura es verla crecer": Pangal Andrade se deshace en amor por su hija Alanna

28 oct. 2026 - 14:20 hrs.

La vida de Pangal Andrade cambió por completo desde la llegada de su hija Alanna, quien no solo llegó a revolucionar a su familia, sino que también a dar una nueva forma de ver las cosas a su padre.

Alanna Andrade Noto nació de la relación que el aventurero mantiene hace más de cinco años con la presentadora y modelo argentina Melina Noto, quien, al igual que su pareja, ha visto cómo su retoña se transforma en el centro de su universo.

Es por esto que Andrade publicó un tierno carrusel de fotos con Alanna donde, brevemente, explicó lo que ha significado la llegada de la pequeña a su familia.

Pangal Andrade habla sobre la llegada de Alanna a su vida

"Desde que soy papá, todo cambió. Hoy mi mayor aventura es verla crecer, descubrir el mundo juntos y crear recuerdos que nos acompañen para toda la vida", expresó Pangal, demostrando el enorme amor que siente por su bebé.

De inmediato, los usuarios festejaron a Pangal y notaron que la pequeña tenía una herida en su nariz, por lo que probablemente había sufrido una caída.

Fue Melina quien, en los comentarios, respondió a los seguidores y aclaró que "es una salvaje", siendo una bebé con mucha energía.

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