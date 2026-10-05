Pide que le prohíban tener animales: Marisol asegura que vecina no cuida a sus perros y provoca malos olores

05 oct. 2026 - 15:45 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Marisol, de 63 años, quien denuncia que su vecina no se hace cargo de sus mascotas, lo que causa malos olores y otras molestias.

Precisamente, ella fue una de las primeras personas en llegar a este barrio y todo era como en cualquier otra población, hasta que una vecina llegó con perros a los que no cuida como debería ser.

Marisol pide ayuda para sacar a los animales

Al ser una situación que no afecta solo a Marisol, ella decidió dar un paso adelante para hablar con su vecina y pedirle que se haga cargo de las mascotas.

Esto causó mucha molestia en la mujer, quien desde ese momento dejó de dirigirle la palabra. "Se enoja, todos los vecinos que han hablado con ella, se enoja", expresó.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Lo peor no es solo el olor, sino la acumulación de garrapatas y otras situaciones que están causando mucho problema en el barrio. Asimismo, declaró que vecinos se han ofrecido a llevar a los perros a un refugio, pero esta se ha negado.

"Me gustaría tener la libertad de poder abrir mis ventanas y tomar aire... Nosotros no pedimos que ella se vaya de su casa, pero que tenga respeto por los demás y sobre todo ella, que lleva 30 años y llegó como con nosotros", aseguró, y agregó que quiere que le prohíban tener animales, ya que solo van a sufrir.

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