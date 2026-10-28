Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 97: Una madre busca al padre ausente de su hija

28 oct. 2026 - 17:25 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Claudia, una mujer de 49 años que quiere que el padre de su hija se haga presente tras 12 años.

Precisamente, la historia de Claudia comienza cuando quedó viuda de su exmarido y padre de sus tres hijas, instante en el que Óscar, un colega del trabajo de su difunto marido, se acerca a ella con mucha preocupación, lo que terminó generando un vínculo entre ambos.

Fue así como, tras descubrir una infidelidad, Claudia terminó con él, pero a las semanas se enteró de que estaba embarazada, instante en el que Óscar no respondió, ni se hizo cargo.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Claudia busca la pensión

Fue así como el equipo de investigación de Carmen Gloria: Fuerte y Claro logró descubrir que el hombre tiene siete hijos y de distintas mujeres, algo que dejó en shock a Claudia.

De igual forma, lograron contactar con Yuri, uno de los hijos mayores del hombre y de quien tampoco se hizo cargo, por lo que él lo instó a ser partícipe de la vida de los menores, ya que durante esa etapa se necesita una figura paterna.

Gracias a esto, el periodista Rafael Venegas logró contactarse con él, obteniendo una respuesta por la pensión de alimentos.

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