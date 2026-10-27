Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 96: ¿Cómo recuperar una propiedad por no pago de arriendo?

27 oct. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos el caso de Carmen, una mujer de 70 años que busca recuperar su casa luego de que su arrendatario acumulara cerca de cinco meses de deuda y se negara a abandonar la propiedad.

La mujer arrendó su vivienda para cubrir sus gastos personales y médicos, pero la situación se volvió insostenible.

Su arrendatario, Héctor, le adeuda más de $1.500.000 por concepto de arriendo, además de una cuenta de luz pendiente, y sostiene que puede permanecer en el inmueble hasta marzo.

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¿Cómo puede Carmen recuperar su casa?

Ante el conflicto, Carmen Gloria Arroyo explicó que existen diferencias entre el desahucio y el término del contrato por incumplimiento. En este caso, aclaró que el arrendatario no puede ampararse en el plazo de desahucio si mantiene deudas pendientes, ya que el impago del arriendo y de los servicios básicos permite solicitar judicialmente el término del contrato.

La abogada también recalcó que Carmen tiene derecho a recuperar su propiedad y que la empatía no puede convertirse en una herramienta para aprovecharse de la buena voluntad de otra persona.

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