Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 96: ¿Cómo recuperar una propiedad por no pago de arriendo?
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos el caso de Carmen, una mujer de 70 años que busca recuperar su casa luego de que su arrendatario acumulara cerca de cinco meses de deuda y se negara a abandonar la propiedad.
La mujer arrendó su vivienda para cubrir sus gastos personales y médicos, pero la situación se volvió insostenible.
Su arrendatario, Héctor, le adeuda más de $1.500.000 por concepto de arriendo, además de una cuenta de luz pendiente, y sostiene que puede permanecer en el inmueble hasta marzo.
¿Cómo puede Carmen recuperar su casa?
Ante el conflicto, Carmen Gloria Arroyo explicó que existen diferencias entre el desahucio y el término del contrato por incumplimiento. En este caso, aclaró que el arrendatario no puede ampararse en el plazo de desahucio si mantiene deudas pendientes, ya que el impago del arriendo y de los servicios básicos permite solicitar judicialmente el término del contrato.
La abogada también recalcó que Carmen tiene derecho a recuperar su propiedad y que la empatía no puede convertirse en una herramienta para aprovecharse de la buena voluntad de otra persona.
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