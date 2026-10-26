Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 95: ¿Puedo recuperar mi hogar luego de un divorcio?

26 oct. 2026 - 17:15 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos el caso de Luis, un hombre que hace 30 años se enamoró perdidamente de Noemí y con quien se casó en 1992, pero esta historia tiene un brusco giro.

Y es que Luis proyectó siempre su vida con ella, pero el amor se fue desgastando y terminó siendo infiel a Noemí. Su divorcio se concretó en 2020, pero terminó aún peor cuando el hogar en el que vivían juntos quedó a nombre de ella.

Por lo mismo, Luis alegó en Fuerte y Claro que quería su hogar de regreso, ya que supo que, según él, se estaba usando como bodega de su exsuegra.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

¿Qué hacer en estos casos?

El hecho de que ninguno de los dos firmó, ni dejó conocimiento de la existencia de un bien, no hace desaparecer la casa. Asimismo, que el inmueble esté a nombre de Noemí no significa que sea solo de ella, sino que este hogar es un bien social, pertenece a ambos.

"De común acuerdo pueden disponer de este bien, incluso vendiéndolo a un tercero o que doña Noemí compre la parte de don Luis. De no existir acuerdo, la opción del juicio de repartición, donde la casa se va a poner a la venta y finalmente se va a repartir lo producido entre ambos cónyuges", aseguró Carmen Gloria Arroyo.

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