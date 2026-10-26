"Quiero vivir en esa casa": Luis reclama que su hogar es usado de bodega tras el divorcio con su expareja
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Luis, de 61 años, quien trabajó toda su vida para una casa que obtuvo, pero que ahora siente que no le pertenece.
Para entender lo que pasó con Luis, hay que volver 30 años en el pasado, cuando conoció su relación con Noemí, casándose en 1992 y viviendo un vínculo muy lindo, siendo todo muy estable.
La idea era hacer crecer la familia y estuvieron a punto cuando se enteraron de que estaba embarazada, pero lamentablemente se trataba de un embarazo psicológico, lo que provocó una separación temporal entre ambos.
Luis quiere su casa de regreso
Más adelante, cuando retomaron su relación, sacaron un subsidio y se compraron una casa de Pudahuel. No obstante, el amor se fue desgastando y Luis fue infiel a su pareja.Ir a la siguiente nota
"Yo me equivoqué, no lo voy a negar, estaba mal psicológicamente y entré una mujer a la casa, pero no pasó nada", aseguró, y agregó que cuando volvió a su casa se dio cuenta que estaban todas sus pertenencias afuera.
Luis expresó que "yo quería volver con Noemí, pero no me pescó", y añadió que en 2020 se separaron, instancia en la que perdió su hogar, pero ahora la quiere de vuelta porque afirma que es usada como bodega.
"Yo no le quiero quitar la casa a nadie, pero yo quiero vivir en esa casa", cerró.
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