"No tengo dónde ir": Mujer de 70 años denuncia que su arrendatario le debe $1.500.000 y se niega a irse

27 oct. 2026 - 16:50 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Carmen, de 70 años, quien busca recuperar su casa luego de que su arrendatario acumulara una deuda de más de $1.500.000 y se negara a abandonar la propiedad.

Hace casi 50 años, Carmen llegó a vivir a esta vivienda junto a su esposo. Lo que comenzó como una pequeña casa de madera se convirtió, con el paso del tiempo, en el hogar donde criaron a sus dos hijas y compartieron momentos inolvidables con sus nietas.

Carmen quiere recuperar su casa

Sin embargo, la vivienda también quedó marcada por las pérdidas más dolorosas de su vida. Primero falleció su esposo y, cinco años después, su hija menor. Tras ambas tragedias, Carmen y sus nietas decidieron dejar la casa, pues los recuerdos les hacían demasiado difícil regresar.

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Ante esta situación, Carmen decidió arrendar la propiedad para ayudar a cubrir los gastos de su nueva vida, en la que también debía hacerse cargo de sus dos nietas. Fue así como confió en Héctor, un hombre que, según contó, le recomendaron y que necesitaba un lugar donde vivir junto a su familia.

No obstante, la situación comenzó a complicarse cuando el arrendatario empezó a pagar solo abonos de $50.000 o $100.000, hasta acumular cerca de cinco meses de deuda. Además, Carmen aseguró que tampoco ha pagado las cuentas de luz y que él se niega a abandonar la vivienda.

Ahora, a sus 70 años, Carmen necesita recuperar su propiedad y el dinero que le adeudan para cubrir sus propios gastos, entre ellos el arriendo del lugar donde vive, los medicamentos y las consultas médicas.

"Héctor, si me estás escuchando, lo único que te pido es que, por favor, te vayas. Yo voy a tener que entregar acá y no tengo dónde ir. Quiero vivir estos días que me quedan tranquila. Lo único que te pido, por favor, ándate. Deja mi casa y ándate, por favor", concluyó.

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