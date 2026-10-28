"El cobarde era yo": Expareja de Claudia responde tras acusación de no pago de pensión de alimentos
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el periodista Rafael Venegas logró contactarse con el padre de la hija de Claudia, quien entregó su versión de los hechos.
Precisamente, Claudia llegó hasta el programa alegando que su expareja no se ha hecho presente en la vida de su hija de 12 años, lo que la tiene muy preocupada.
En primera instancia, el hombre partió diciendo: "Yo con Claudia, yo nunca tuve una relación. Nunca fui pareja, nos fuimos pareja. Nosotros tuvimos una leve relación con relación a la hija, y yo no tengo nada en contra de ella".
Ex de Claudia habla
El hombre admitió que Claudia se ha intentado acercar varias veces y han llegado a algunos acuerdos, pero estos no se han cumplido y de eso asume la culpa.
Es en ese momento donde Rafael le planteó una nueva opción para establecer un monto que puede ser el que él pudiese y mediado por los abogados del programa, y además le preguntó si le gustaría tener algún contacto con su hija.
"Yo no tengo ningún problema en conversar con Claudia, en llegar a una mediación, ningún inconveniente... el cobarde era yo", aseguró, y agregó que el acuerdo podría ser hasta por 300 mil pesos, superando los 100 mil que no se cumplieron con anterioridad.
Leer más de
Más Momentos
-
"Espero que des la cara": Claudia busca que el padre de su hija se haga presente tras 12 años
-
"No tengo dónde ir": Mujer de 70 años denuncia que su arrendatario le debe $1.500.000 y se niega a irse
-
"Quiero vivir en esa casa": Luis reclama que su hogar es usado de bodega tras el divorcio con su expareja
-
Joven de 19 años busca ayuda para que sus padres la apoyen en su vida: "No puedo sola, los necesito demasiado"
-
"Hay mucho más...": Sebastián Jiménez explica las infracciones que está cometiendo vecino con jauría de perros
-
Maritza alega que su vecino tiene una jauría de más de 50 perros: Han atacado a personas y sufren maltrato