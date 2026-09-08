"Me contrataron para ser rostro": Sammis Reyes aclara su vínculo con gimnasio allanado por tráfico de drogas
Este martes la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento a un gimnasio que se encuentra en Santiago Centro por tráfico de drogas y lavado de activos.
Para sorpresa de todos, uno de los nombres que salía vinculado a este centro deportivo era el de Sammis Reyes, deportista nacional reconocido por ser el único chileno en la NFL.
Al ver lo que estaba ocurriendo, Reyes tomó contacto con Meganoticias para entregar su versión de los hechos y desligarse de este gimnasio.
Sammis Reyes entrega su versión de los hechos
El deportista partió diciendo que "a mí me contrataron para ser rostro del gimnasio, no soy socio. No tengo absolutamente nada que ver con esto".
En esa línea, agregó: "me mandaron los videos de lo que está saliendo en televisión y me quedé sin palabras. Las personas encargadas de este gimnasio me contactaron a mí para ser rostro para una campaña comercial".
"No soy socio de este gimnasio, por ningún motivo, ni siquiera he firmado un contrato con este gimnasio", recalcó Sammis.
Finalmente, afirmó que no tenía nada que ocultar y que conocía a la persona que manejaba ese gimnasio hace muy poco, ya que había tenido reuniones de carácter comercial por la oferta que le hicieron.
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