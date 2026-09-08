"Nuestros reales ochenta": Maura Rivera se suma al trend de los 80 con una foto de su infancia

08 sept. 2026 - 18:15 hrs.

La bailarina Maura Rivera se unió al trend de crear una imagen con Inteligencia Artificial basada en los 80, pero a su propia manera.

Y es que Maura nació en 1984, por lo que ella sí vivió los años 80 y tiene fotos de lo que fue esa época para ella, sin necesidad de acceder a las postales realizadas creadas digitalmente.

A raíz de esto, posteó una fotografía de su infancia que sacó más de una sonrisa a sus seguidores, quienes destacaron que por fin una famosa ocupara imágenes de aquella época.

Maura Rivera encanta con fotografía de su infancia

Aunque la bailarina igual se realizó fotografías de los 80 con la Inteligencia Artificial, una sola y otra con Mark González, no dejó pasar que también tenía postales reales de aquellos años.

Fue así como Maura subió dos postales de su infancia, en las que aparecía con su hermana Francisca Rivera disfrutando de niñez.

"Nuestros reales ochentas", escribió Maura, dejando en claro que esta época es muy distinta a como algunos lo plantean en las fotografías.

Instagram

Todo sobre Maura Rivera