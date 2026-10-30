¡Queda teleserie para rato! Así fue el último día de grabaciones de Reunión de Superados

30 oct. 2026 - 21:35 hrs.

Si bien Reunión de Superados sigue al aire con gran éxito de sintonía, su elenco grabó las últimas escenas de la aclamada teleserie que estuvo lleno de emociones.

Precisamente, el equipo de Mega.cl estuvo en el set para registrar esta importante jornada y conocer las reacciones de los actores.

Así se vivió el último día de grabaciones

Elisa Zulueta afirmó que son tantos sentimientos mezclados que es inevitable quedarse sin palabras. De hecho, con su humor característico, expresó que "el único día del año que he estado seria".

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Por su parte, Claudio Castellón declaró que fue una jornada bastante nostálgica. "Haber hecho este personaje (Tito) considero que es un antes y un después en las cosas que he hecho".

"Me siento muy afortunado. Me reencontré con grandes amigos, hice nuevas amistades dentro de un equipo muy profesional y que trabajó con mucha armonía", dijo Mario Horton.

Misma nostalgia compartieron Ignacia Baeza y Daniela Ramírez, quienes destacaron que se transformaron en una verdadera familia.

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