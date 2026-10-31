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foto de Instagram de Paola Volpato Instagram

La triste muerte que enluta a Paola Volpato y su familia: "Que tenga un lindo viaje"

  • Por Mega

Las últimas horas han sido muy tristes para Paola Volpato y toda su familia, pues sufrieron una pérdida familiar.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz reveló el sensible fallecimiento de la madre de su marido, el también actor Felipe Castro, y también recordó a su abuela, quien murió en la misma fecha, claro que hace muchos años.

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"31 de Octubre. Mis rosas serán divididas desde hoy entre estas dos mujeres enormes y maravillosas que decidieron partir el mismo día triste. A mi nonna Elsa De Vettor y a mi amada suegra Mary Ann Fones Infante que tenga un lindo viaje suegrita querida. Sus ñatitas desde acá seguirán cantando en su nombre", expresó.

El homenaje de Paola a su suegra

La publicación de Paola Volpato también estuvo acompañada de varias fotos donde aparece su suegra Mary Ann Fones, junto a sus hijos con Felipe Castro. 

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Rápidamente, la cuenta de la actriz se llenó de comentarios cariñosos de parte de sus colegas y sus seguidores, deseándole tranquilidad en este difícil momento familiar.

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