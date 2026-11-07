Tomando el sol en un yate: La Carlita festeja su despedida de soltera en Brasil junto a sus amigas

07 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Aunque ya se casaron por el civil el pasado mes de agosto, La Carlita de TikTok y Matt Hunter todavía preparan su matrimonio por la iglesia, que celebrarán el próximo mes de enero.

En medio de la planificación para la esperada ceremonia, la influencer se tomó un tiempo para escapar a Brasil con sus mejores amigas y festejar su despedida de soltera.

Despedida de soltera de la Carlita en Brasil

La Carlita anunció hace un par de días en sus historias de Instagram que viajaría a Brasil para el tradicional festejo de las futuras novias. Luego se dejó ver en el aeropuerto con sus compañeras de viaje antes de tomar rumbo al país carioca.

Una vez que se instalaron en su hotel, empezó el festejo, que incluyó un detalle que les dejó el novio.

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"Gracias al amor de mi vida, que me compró esto para mi despedida de soltera", escribió la tiktoker sobre una imagen de una botella de champán francés Dom Pérignon.

Después de algunas salidas nocturnas, el grupo de chicas salió de paseo en yate. La comediante lució feliz bailando y tomando el sol sobre la embarcación, con un traje de baño color crema.

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