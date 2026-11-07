Perdió a su hermano en un accidente y quedó con graves secuelas: "Puedo ver un futuro en Teletón"

07 nov. 2026 - 19:55 hrs.

Rafaela Valdés y su hermano Elías iban en el auto con su padre para comenzar sus vacaciones de verano en 2020. Sin embargo, la imprudencia de una mujer sin licencia de conducir cambió para siempre sus vidas.

El pequeño Elías falleció, mientras que ella tuvo un importante daño físico y neurológico. Su familia acudió al centro de Teletón en Rancagua, donde comenzó con su rehabilitación.

Desde un inicio, según comentó su mamá, se han sentido acompañadas en cada etapa. Por eso mismo no es casualidad que Rafaela afirmara que "sí puedo ver un futuro en Teletón".

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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