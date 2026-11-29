29 nov. 2026 - 12:00 hrs.

A un año de recibir una romántica propuesta de matrimonio en Tailandia, Inna Moll y Carlos "Charlie" Frettlohr concretaron uno de los momentos más importantes de su relación.

La modelo chilena y el empresario mexicano llegaron al altar este sábado 28 de noviembre para celebrar su matrimonio civil en una íntima ceremonia rodeada de familiares y amigos.

La propia influencer compartió registros a través de sus historias de Instagram, mostrando algunos detalles de la jornada y los mensajes que recibió de sus cercanos.

Así lució Inna Moll en su matrimonio

Uno de los aspectos que llamó la atención fue el look elegido por la exrepresentante chilena al Miss Universo 2025.

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Para la ocasión, Inna apostó por un vestido blanco ceñido al cuerpo, que complementó con un largo pañuelo alrededor del cuello, mientras que Frettlohr lució un elegante traje de tres piezas, camisa blanca y corbata de tonalidad clara.

La ceremonia contó con la presencia de distintas figuras del espectáculo nacional, entre las que destacaron Emilia Dides, Catalina Vallejos y Camila Stuardo.

El matrimonio llegó después de un año marcado por importantes acontecimientos para Inna Moll, quien recibió la propuesta de Frettlohr durante un viaje a Tailandia, poco después de su participación en Miss Universo 2025, certamen en el que consiguió posicionarse entre las 12 mejores candidatas.

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