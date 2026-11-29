29 nov. 2026 - 11:08 hrs.

Una nueva voz llegará a los escenarios de Zúmbale Primo. El reconocido cantante de cumbia, Yoan Amor, se integrará temporalmente a la agrupación para reemplazar a Rurick Rivero, quien anunció que deberá alejarse de los shows debido a una intervención quirúrgica.

La noticia fue comunicada por el propio Rurick durante la presentación del grupo en Festi Ranch, festival de música ranchera que se realizó este sábado y fue transmitido por Mega 2.

Frente al público, el vocalista explicó que el espectáculo marcaría su última presentación antes de someterse a una cirugía programada para este lunes. También señaló que conversó previamente con sus compañeros y decidió hacer pública la situación para informar a los seguidores de la banda.

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"Este es mi último show, ya que el día lunes debo someterme a una cirugía por tema de salud y, bueno, conversé con los chicos, les expliqué la situación y quise hacerlo público el día de hoy para que todos ustedes sepan, por respeto a nuestros fans, a la gente que sigue a Grupo Zúmbale Primo", explicó.

Yoan Amor reemplazará temporalmente a Rurick Rivero

Durante el mismo anuncio, el cantante confirmó que un conocido artista ocupará su lugar mientras dure su recuperación. Se trata de Yoan Amor, quien alcanzó notoriedad como vocalista de La Noche y posteriormente desarrolló una carrera como solista.

"Conversé con un amigo, un amigo de años, y va a venir en mi reemplazo mientras esté en recuperación. Y que siga la cumbia, viejo", expresó Rurick al presentar esta nueva etapa de la agrupación.

Pese a su salida temporal, el intérprete quiso transmitir tranquilidad a sus seguidores y dejó claro que espera volver a compartir escenario con sus compañeros.

"Esto no es un adiós, es un hasta pronto, confío en Dios, pronto voy a estar de regreso acá junto a mis compañeros", manifestó.

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