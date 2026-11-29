29 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Falta menos de un mes para que la hija de Ignacia Antonia cumpla su primer año y, aunque la influencer ha compartido el desarrollo y crecimiento de la niña desde su nacimiento, no deja de sorprenderle lo grande que está.

Así lo expresó en una reciente historia de Instagram, donde además dio un vistazo a la tierna decoración de la habitación de la pequeña Amelia.

La habitación de la hija de Ignacia Antonia

En la publicación de Ignacia Hernández se aprecian los tiernos detalles decorativos del dormitorio infantil, con un estilo cálido y delicado en tonos pastel.

El espacio con pisos de madera y techo inclinado combina paredes color rosa con un papel mural estampado con ilustraciones de castillos y arcoíris.

Sobre una alfombra está la cuna blanca con amplios cajones en la parte inferior, adornada con mantitas y muñecos. Detrás tiene un respaldo en forma de arco con el nombre de la niña en letras doradas.

Sin duda, el detalle focal del ambiente es un gigantesco oso de peluche que descansa a un lado de la cuna, aportando una sensación dulce y acogedora.

"¿En qué minuto creciste tanto?", escribió la creadora de contenidos en la imagen donde se ve a su niña, quien ya está empezando a dar sus primeros pasos.

Instagram @ignaciaa_antonia

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