28 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Michelle Carvalho está más que feliz con los resultados de su proceso de transformación física que inició en julio con cambios en sus hábitos de alimentación, combinados con caminatas y rutinas de ejercicios.

Hasta ahora, la modelo brasileña ha bajado al menos unos 22 kilogramos de los 30 que se puso como meta. Y aunque constantemente exhorta a sus seguidores a seguir su ejemplo, destaca que está viviendo esta etapa sin sufrimientos y bajo la asesoría de especialistas.

La transformación de Michelle Carvalho sin dieta

"¡No estoy haciendo dieta! Cada vez que digo esto, la gente se sorprende", dijo la ex chica reality al promocionar en Instagram una marca de utensilios de cocina.

Carvalho afirmó que no se priva de sus platillos favoritos, por lo que hace poco se deleitó con una suculenta comida francesa.

Instagram @mrs_carvalho

"¡Me lo comí todo y fui feliz! Al día siguiente retomé mi rutina de entrenamiento", dijo antes de explicar su estrategia. "Si quiero comer lo que tenga ganas, lo haré sabiendo que debo esforzarme un poco más en el gimnasio al día siguiente", añadió.

Y es que, según explicó, desde el principio tuvo claro "que no quería sufrir", sino "construir hábitos sostenibles", como respetar los horarios de sus comidas y mantener una constante actividad física.

"Yo mantengo controles médicos mensuales, porque mi objetivo no es simplemente bajar de peso, sino hacerlo de manera saludable y responsable", aclaró.

"He aprendido que cuidarme no significa renunciar a los placeres de la vida, sino encontrar un equilibrio entre el disfrute, la disciplina y el bienestar", dijo para finalizar.

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