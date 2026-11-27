27 nov. 2026 - 15:00 hrs.

Durante los primeros meses de 2026 Gala Caldirola comenzó un romance con Luis Jiménez, con quien se mudó a Catar en agosto tras aceptar su propuesta de matrimonio.

La historia terminó de forma abrupta cuando la modelo española supo que el exfutbolista le fue infiel con su exesposa, Coté López. Ahora que se acerca el último mes del año, la panelista reflexionó sobre el giro que dio su vida luego de regresar a Chile.

Los aprendizajes de Gala Caldirola

"¿No os pasa que cuando nos vamos acercando a diciembre, automáticamente tu mente hace un resumen de lo que viviste este año?", preguntó la influencer a sus seguidores en un post de Instagram.

Instagram @galadrielcaldirola

"¡Es un poquito nostálgico, pero permitirnos sentirlo, nos hace humanos! Aprendí que la vida es eso que nos sucede mientras estamos ocupados haciendo otros planes", agregó.

Por último, dijo haber entendido que, cuando hay cosas que no puede cambiar, lo mejor es sinmplemente "soltar el control".

Caldirola público estas palabras junto a un video donde resume sus experiencias en esta última etapa. "Los planes que deseaba para 2026", escribió sobre una imagen suya con un vestido de novia.

"Los planes que Dios tenía para mí", expresó luego al mostrar escenas de su actualidad profesional y su vida junto a su hija Luz Elif.

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