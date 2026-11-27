27 nov. 2026 - 14:00 hrs.

El cantante Douglas Rebolledo denunció que existe una "carrera" en cierto sector de la prensa chilena por "destrozar" su imagen pública, tras divulgarse datos confidenciales de una acusación paralela a su divorcio interpuesta por su expareja, Ana Sol Romero.

"Se filtran antecedentes de una demanda a la que ningún medio podría tener acceso, salvo que una de las partes enviara el expediente. Eso no es reporteo, es Relaciones Públicas", escribió el artista junto a un video en Instagram, donde además advirtió que esta exposición afecta directamente a sus hijas.

Reacción de Douglas tras filtración de demanda

En la grabación, Douglas recordó que cuando arribó a Chile el pasado 16 de noviembre, en el aeropuerto un oficial de Inmigración le entregó una orden judicial con la demanda de su exmujer.

Fue allí cuando conoció el contenido del caso, que ya se había filtrado en la prensa. "Hay cosas que se han dicho que son gravísimas", comentó al respecto.

Instagram @douglaschile

Para llevar este proceso, el intérprete contrató a un abogado distinto al del divorcio, quien le explicó que nadie tiene acceso a esta información, pues en Estados Unidos esto se protege al haber niños involucrados.

"Aquí la única manera que esto se haya sabido, ya que tú no lo tenías hasta ahora, es que la parte demandante lo haya filtrado", le dijo el defensor.

No hay denuncia por violencia

"Lo más importante para mí es aclarar cosas que son muy graves, que han puesto en las pantallas de televisión diciendo que yo estoy demandado por violencia y por acoso. Eso es absolutamente falso", aclaró mientras mostraba el documento.

Rebolledo destacó que no hay acusaciones de "violencia doméstica, ni violencia reiterativa, ni violencia sexual", solamente de acoso. Además, resaltó que en esa orden solo está el testimonio de Ana Sol, falta que el juez revise las pruebas y obtenga la versión del cantante.

"Aquí ya con un relato, con una cara de la moneda, con una parte que dice algo, ya a mí se me hizo el juicio completo", lamentó, para luego lanzar una advertencia.

"Se dan el lujo de decir cualquier cosa y eso es algo grave. Por eso es que voy a ver también si se pueden tomar acciones legales, porque no se puede seguir hablando, no se puede seguir difamando", dijo.

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