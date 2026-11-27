27 nov. 2026 - 13:00 hrs.

Naya fácil se encuentra de viaje en China junto a su pololo Aaron Collao y un grupo de amigos. Y durante su primer día en Beijing, se dirigió al lugar más emblemático del país asiático: la Gran Muralla China.

La influencer registró en Instagram y TikTok su paseo por la milenaria construcción mediante imágenes que generaron un debate entre los internautas.

Naya Fácil en la Gran Muralla China

Al principio, Naya Fácil estaba asombrada por todo el comercio y las estructuras modernas que rodean la muralla edificada hace unos 2.700 años. Cuando finalmente llegó a la fortificación, quedó extasiada.

"Por ahí decían 'la Naya no va a llegar a ninguna parte, le va mal en el colegio'. Hasta los mismos profes me decían que no iba a llegar lejos y aquí llegué a la Muralla China (...) De verdad que es increíble, espectacular", dijo en uno de los videos.

Instagram @naya_facil

La creadora de contenido compartió un post en Instagram con imágenes del extenso recorrido en el que bailó con actitud desenfadada.

"Aquí me quedo, no me voy", escribió en la publicación en la que recibió felicitaciones por el maravilloso viaje, aunque también críticas y burlas.

"Pregúntenle por qué existe la muralla. No tiene idea"; "Imposible no salir con la foto flaite"; "Ella juraba que estaba en el muro de Berlín"; "Cómo echa a perder un gran monumento histórico", escribieron algunos usuarios. Otros, incluso preguntaron si ella pagó el viaje de su pololo.

Sin embargo, sus fans salieron en su defensa. "Les duele porque les recuerda su sentimiento de inferioridad e infelicidad"; "Imposible no tener comentarios de las envidiosas"; "La gente no soporta la superación, sea como sea se superó y logró metas que a muchos les gustaría tener", expresaron algunos.

Instagram @naya_facil

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