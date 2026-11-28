28 nov. 2026 - 18:00 hrs.

Ignacia Antonia demostró una vez más por qué es una de las influencers más famosas del país al asistir con un look audaz y elegante a un evento navideño organizado por una casa de moda internacional.

La creadora de contenido acudió ataviada en un vestido de alto impacto que no solo maravilló a sus seguidores en redes sociales, sino que encantó por completo a su pololo, el cantante urbano AK4:20.

¿Cómo fue el vestido de Ignacia Antonia?

En esta oportunidad, Ignacia lució un vestido largo y ceñido al cuerpo en un tono rojo intenso. La pieza destacó por tener un escote halter atado al cuello con un broche dorado y pronunciadas aberturas en la cintura que convergieron en un drapeado frontal.

Instagram @ignaciaa_antonia

Este diseño único lo complementó con su cabello recogido en un pulcro moño bajo, además de un maquillaje luminoso y natural, como se observa en las fotos que compartió en su cuenta de Instagram.

Enamorado del look de su pareja, AK4:20 no dudó en comentar la publicación: "Tan mamacitaaaaaaaa mi mujer, ayayaiiii". Ante este elogio, la tiktoker respondió con complicidad: "Te ganaste un besito".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ignacia Hernandez? (@ignaciaa_antonia)

Todo sobre Ignacia Antonia