28 nov. 2026 - 14:04 hrs.

Después de casi ocho años de relación, Bastián Bodenhöfer y Macarena Berthelon dieron un importante paso en su historia de amor y llegaron al altar.

La pareja celebró su matrimonio, que fue compartido por la novia a través de una serie de fotografías publicadas en redes sociales.

La nueva esposa del actor nacional es vestuarista y también se desempeña como actriz. Tiene 41 años, 24 menos que Bodenhöfer (65), quien vuelve a casarse por tercera vez.

"¡Y nos casamos! ¡Gracias a todos los que nos acompañaron en esta fiesta celebrando nuestro amor!", escribió Berthelon en Instagram, donde mostró algunos momentos de la celebración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vestuario Macarena Berthelon (@macaberthelon)

Este es el tercer matrimonio del intérprete. Entre 1983 y 1994 estuvo casado con la actriz Consuelo Holzapfel. Años después, en 2000, contrajo matrimonio con Aline Küppenheim, vínculo que se extendió hasta 2006.

Todo sobre Entretenimiento