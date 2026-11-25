25 nov. 2026 - 12:52 hrs.

Mega 2 llevará a las pantallas una extensa jornada de música ranchera con la transmisión del Festi Ranch, también conocido como “El Gran Carenazo”. La cobertura comenzará a las 14:00 horas y se extenderá hasta la medianoche.

El evento se realizará en la Medialuna de Laguna Carén, en Pudahuel, y reunirá a destacados exponentes del género ranchero nacional, en una jornada que promete música, baile y tradiciones populares.

Entre los artistas confirmados destacan Zúmbale Primo, Toly Fu, Los Charros de Luchito y Rafael, Los Llaneros de la Frontera, Los Peregrinos del Amor y Los Pincheiras del Sur.

La programación también contempla una obertura con clásicos de la música ranchera, además de la gran final de Factor Pudahuel, instancia que busca destacar a nuevos talentos del género.

La conducción estará a cargo de Daniel Valenzuela. Además de los espectáculos musicales, el festival contará con gastronomía, ferias criollas, espacios para emprendedores y entrevistas.

De esta manera, quienes no puedan asistir presencialmente tendrán la oportunidad de disfrutar del Festi Ranch a través de Mega 2, desde las 14:00 hasta las 00:00 horas, acercando esta fiesta de la música popular a los hogares de todo Chile.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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