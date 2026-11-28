28 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Vanesa Borghi y Carlos Garcés dieron un importante paso en su relación y llegaron al altar para contraer matrimonio por el civil. La modelo argentina compartió la noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde publicó fotografías y un video de la íntima celebración.

"Hoy dijimos Si Quiero y estamos muy muy felices. Ya les contaremos más pero todo fue perfecto, simplemente eso...", escribió Borghi en la publicación, donde también entregó detalles de la ceremonia.

La pareja eligió el hotel Ritz-Carlton Santiago para realizar el evento, en una celebración que reunió a cerca de 40 personas, principalmente familiares y amigos cercanos. Según explicó la modelo, se trató de un encuentro íntimo junto a quienes han estado presentes en su historia de amor desde sus inicios.

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El emotivo detalle que marcó el matrimonio de Vanesa Borghi

Uno de los aspectos más especiales de la ceremonia estuvo en el ramo de novia. Borghi quiso recordar a sus seres queridos que ya no están físicamente, pero que siguen siendo parte importante de su vida: Su padre, su abuela, su abuelo y Clara.

Para mantenerlos simbólicamente cerca durante este momento, incorporó un escapulario en su ramo, un gesto que compartió con sus seguidores y que convirtió su matrimonio civil en una instancia cargada de emoción y significado.

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