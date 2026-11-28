28 nov. 2026 - 15:00 hrs.

Mark González y Maura Rivera vivieron una experiencia diferente al visitar un particular restaurante durante sus vacaciones en Chicago.

La bailarina y el exfutbolista fueron a comer a un lugar de estilo retro caracterizado por el cinismo de los meseros, quienes terminaron sacándoles risas.

El "maltrato" a Maura Rivera en Chicago

"Cenamos en este restaurante ambientado en los años 50. Lo 'divertido' es que te 'tratan mal'", escribió la influencer sobre una imagen de su esposo en la entrada del local llamado Ed Debevic's.

Y en efecto, en la decoración del sitio se observa un letrero con una importante advertencia: "Alerta: el personal no es amistoso". En otro cartel, piden a los clientes marcharse al terminar sus platillos: "Come y vete".

Instagram @maurarivera27

Sin embargo, todo se trata de un show. "Este lugar es 'NO apto para sensibles', jajaja. Ellos (los meseros) hacen un personaje de desagrado y les sale bacán", explicó la influencer en una de sus historias.

En uno de los videos publicados por la bailarina, una mesera ocasionó las carcajadas de González con sus miradas odiosas. En otro, la misma empleada esperaba con desdén la orden de Maura, quien tampoco podía contener la risa.

Instagram @maurarivera27

Al final, los empleados, disfrazados al estilo años 50, terminaron bailando música de la época encima de la barra. Y es que, como lo dice el portal del restaurante, se trata de "un diner donde el servicio es el espectáculo".

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