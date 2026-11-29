29 nov. 2026 - 17:00 hrs.

Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez y madre de la hija del futbolista, sabe lo que se siente despertar agotada luego de largas jornadas. Sin embargo, la modelo rusa ideó una rutina flash para recomponerse en pocos pasos.

Así lo reveló en un video de Instagram que dedicó a "todas esas mamás que casi no han dormido", a quienes aconsejó tomarse un pequeño momento para renovarse y "mirar el mundo de otra manera".

La rutina de 10 minutos de Alexandra Litvinova

"Amiga, deja al bebé un ratito en el suelo, dale una galletita y tómate estos 10 minutos para ponerte linda", escribió en la publicación.

Su sistema empieza por despojarse del pijama y cambiar a un atuendo menos "aterrador", pues "eso ya nos hace sentir un poco mejor". Luego de peinarse viene la rutina de skincare, un paso que "no deben saltarse" nunca.

Instagram @litvinova_alexandra

Allí es cuando llega la parte más importante, la relajación, que la polola del "Niño Maravilla" logra gracias a un automasaje facial que aplica con los nudillos y las puntas de sus dedos para reafirmar y estimular el drenaje linfático.

Después realiza otro masaje con una pequeña pelota de goma en el cuero cabelludo, cuello, hombros, brazos y clavícula, un método que "nos hace sentir más despiertas y renovadas", aseveró. Al finalizar, "te sientes con energía y ya no quieres matar a nadie", bromeó.

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