29 nov. 2026 - 15:00 hrs.

Emilia Dides publicó en Instagram registros de su hija Mia en un reciente momento familiar, unas imágenes que enternecieron al papá de la niña, Sammis Reyes.

El exjugador de la NFL comentó en la publicación sobre su parecido con la pequeña de 10 meses, lo que inspiró a los internautas a emitir sus propias opiniones.

¿A quién se parece la hija de Sammis Reyes y Emilia Dides?

"Amore mío, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo. Nosotras, todo el día. Mi mamá y mi hermano", escribió la cantante en su post, en cuya imagen principal sostiene a su hija en su regazo, ambas sonrientes.

"Botón de que es igual al papá, jajaja. ¡Las amo con todo mi corazón!", escribió Sammis en la caja de comentarios.

Instagram @sammisreyes

"Es 80 % papá, 20 % mamá, según yo. Preciosa, su princesa"; "Absolutamente igual a su padre"; "Tiene de ambos, muy hermosa"; "Yo vi la pura cara del padre con la belleza de la madre"; "La carita de papá y los ojitos de mamá. ¡Preciosa!", opinaron algunos internautas.

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