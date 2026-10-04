"Sus ojitos": Ignacia Antonia inmortaliza a su hija Amelia en un nuevo tatuaje

04 oct. 2026 - 18:05 hrs.

La influencer Ignacia Antonia decidió sumar un nuevo tatuaje en su piel. Esta vez se trató de un especial diseño vinculado a su hija Amelia.

Y es que desde la llegada de la pequeña, fruto de su relación con el cantante nacional AK4:20, ha expresado todo su amor de madre.

Esto quedó claro este domingo con una decisión que tomó para rendirle un lindo homenaje a su bebé.

El homenaje de Ignacia Antonia

En su perfil de Instagram, Ignacia Antonia compartió fotografías de los ojos de su hija que decidió inmortalizar en su piel.

"Nunca unos ojitos me habían visto con tanto amor", escribió junto a las imágenes de su nuevo 'rayado' en el brazo.

En uno de los registros se ve a la pequeña Amelia observando el brazo de la influencer, quien le señala con el dedo su tatuaje.

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