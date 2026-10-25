El nuevo imprescindible de Adriana Barrientos para los tiempos de lluvia: Así combina esta prenda plateada

25 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Actualmente, gran parte de Chile atraviesa una inusual primavera lluviosa a causa del fenómeno de El Niño. Sin embargo, el mal tiempo no le impide a Adriana Barrientos vestirse tan sofisticada y chic como siempre.

Así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde compartió las fotos de los atuendos que lució en los últimos días. En estas, queda en evidencia que, para ella, una prenda plateada se convirtió en un nuevo imprescindible para su estilo.

¿Cómo se viste Adriana Barrientos en días lluviosos?

En una de las selfies que publicó, la modelo derrocha estilo con una chaqueta plateada de textura craquelada y bordes en tono beige claro que usó por encima de una blusa negra de mangas largas y cuello de tortuga.

Instagram: @adrianabarrientosc

Esta la complementó con guantes grises y una elegante bufanda Louis Vuitton en color negro y con el emblemático monograma en blanco.

La pieza metalizada la repitió en una segunda ocasión, con una polera blanca, jeans oscuros, un cinturón blanco de Louis Vuitton y una cálida bufanda de la misma casa francesa en tonos de rosa.

"Semana de lluvia", escribió en su publicación, donde indicó con optimismo que "pronto saldrá el sol".

Instagram: @adrianabarrientosc

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