¿Camino a reunirse con Alexis? Alexandra Litvinova anuncia que deja Rusia junto a su hija

09 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, sorprendió a sus seguidores al revelar que dejará su natal Rusia, donde permanecía junto a su hija en común, Bela.

Y es que, pese a que el futbolista recaló a mediados de agosto al Montréal de la ciudad homónima de Canadá, la influencer continuaba en el país europeo.

La despedida de Alexandra Litvinova

La noticia fue entregada en su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de registros de sus últimos días con su familia.

En las fotografías y videos, además de aparecer sus familiares más cercanos, está la pequeña Bela, que hace solo semanas tuvo su bautizo.

"El momento más difícil es siempre la despedida. Mi verano más hermoso, rodeada de las personas que más quiero, en la tierra que tanto amo", partió señalando Alexandra.

Luego, añadió que "me da mucha tristeza irme, pero al mismo tiempo me llena de alegría haber compartido tantos momentos felices juntos".

"Hasta pronto, Rusia", cerró la también modelo su emotivo post, el cual complementó con una serie de historias, donde también dedicó palabras de despedida.

Instagram @litvinova_alexandra

Instagram @litvinova_alexandra

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexandra Litvinova | model & ? mama (@litvinova_alexandra)

Todo sobre Alexis Sánchez