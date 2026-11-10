¿Cómo cuidar tu salud? Este viernes Afife Docmac conversa con la nutrióloga Sabrina Wigodski en Mega 2

10 nov. 2026 - 12:15 hrs.

Este viernes, Estar Bien, el programa conducido por Afife Docmac, tendrá una nueva invitada para conversar sobre salud, nutrición y bienestar: la doctora nutrióloga Sabrina Wigodski.

Durante el espacio, abordarán la importancia de la alimentación y los hábitos saludables para cuidar el organismo y mejorar la calidad de vida.

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Será una oportunidad para conocer recomendaciones, resolver dudas y descubrir cómo pequeños cambios en nuestra rutina pueden contribuir a sentirnos mejor. La cita es este viernes 13 de noviembre, a las 13:00 horas, por las pantallas de Mega 2.

¡Conéctate a un nuevo capítulo de Estar Bien con Afife Docmac y descubre más herramientas para cuidar tu salud!

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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