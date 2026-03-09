Logo Mega

Todo lo que debes saber de MegaShorts: Las mini teleseries verticales de Mega

  • Por Stavros Mosjos
De la mano de la talentosa directora Quena Rencoret, Mega se prepara con todo para el lanzamiento de una innovadora apuesta: MegaShorts.

Se trata de una colección de grandes historias grabadas y pensadas para ser vistas en teléfonos móviles. Todo el talento de nuestra Área Dramática ahora se lucirá en estas Mini Teleseries Verticales.

Encabeza el equipo creativo Rodrigo Cuevas, creador y guionista de Los 80 e Hijos del Desierto, además de adaptador de Sres. Papis. Su mirada es la responsable de elegir los relatos que se transformarán en estas historias verticales quen pronto llegarán a las plataformas digtiales de Mega.

MegaShorts

Así serán los MegaShorts

Cada una cuenta un argumento diferente y en pocos capítulos, que no duran más de 2 minutos, serán un espejo de la realidad y una ventana a mundos asombrosos. La clave está en la cercanía e identificación, sellos de las ficciones realizadas por Mega en la última déacada.

Juanita Ringeling, Alejandra Fosalba, Francisca Walker y Antonia Santa María son algunas de las actrices que se pondrán en la piel de nuevos personajes en sus carreras y nos llevarán a historias muy vertiginosas.

Por el lado de los hombres, ya se han sumado a MegaShorts actores como Mario Horton y Jorge Arecheta. Ambos en personajes que no pasarán despaercibidos para las audiencias digitales.

Junto a ellos veremos a nuevos talentos de la actuación y a otros consagrados que forman parte de estos elencos de pocos personajes, pero atrapados en relatos de alto impacto.

