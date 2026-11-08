De básico a trendy: Rosario Bravo demuestra cómo una cartera puede elevar un look

08 nov. 2026 - 15:00 hrs.

Una de las claves de estilo para Rosario Bravo es la integración de prendas y accesorios "statement" o "protagonistas", los cuales permiten elevar cualquier look básico y convertirlo en una propuesta trendy.

En esta oportunidad, la podcaster publicó en su cuenta de Instagram las fotos de un outfit casual que resaltó con la ayuda de una cartera con un icónico estampado.

Rosario Bravo con icónica cartera

En las imágenes, Rosario Bravo modela un suéter negro de punto con botones metálicos dorados junto a unos jeans claros de tiro alto.

Instagram @rosario.la.bravo

El verdadero impacto de su look radicó en una cartera de estilo tote bag de la marca argentina Prüne. Su diseño incorporó un encantador patrón de vaca en blanco y negro, el cual se encuentra en tendencia en la actualidad.

Así lo afirmó una de sus seguidoras, quien le dejó el comentario: "Esa cartera Prüne todo que ver". Al respecto, la enfermera respondió con emoción: "¡Siií, es preciosa!".

Instagram @rosario.la.bravo

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