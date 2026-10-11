"De verdad que nos enamoramos": Lucero revela la razón del quiebre sentimental con Felipe Camiroaga

11 oct. 2026 - 17:10 hrs.

La cantante mexicana Lucero recordó el romance que vivió con el fallecido animador chileno Felipe Camiroaga durante el Festival de Viña del Mar de 1992. En una entrevista para el podcast Cara a Cara con Rodner, la artista reveló detalles de la relación que mantuvieron y explicó por qué no lograron continuar juntos.

“Cuando fui al Festival de Viña del Mar, ya era joven, una mujer, y conocí a Felipe Camiroaga, que era un presentador guapísimo”, relató la intérprete, quien recordó con cariño los días que compartieron durante el certamen musical.

"Nos enamoramos"

Según contó, la conexión entre ambos fue inmediata, pese al poco tiempo que estuvieron juntos. “Fueron pocos días, pero de verdad que nos enamoramos”, confesó Lucero, quien también recordó los paseos nocturnos que realizaban por las playas de Viña del Mar y Reñaca.

Sin embargo, la distancia y sus compromisos profesionales terminaron dificultando la relación. “No podemos ser novios en la vida porque no nos vamos a ver nunca, porque mi carrera yo no la voy a dejar, tu carrera no la vas a dejar”, recordó sobre la conversación en la que decidieron no formalizar su romance. “Qué triste, porque podíamos haber sido una pareja muy linda”, agregó.

La cantante también reflexionó sobre la muerte de Camiroaga, ocurrida en septiembre de 2011 en el accidente aéreo de Juan Fernández, y se preguntó qué habría pasado si hubieran continuado juntos.

“Yo creo que hubiéramos sido muy felices, pero no sé qué hubiera pasado el día que dejó de estar”, expresó emocionada, recordando una historia de amor que, aunque breve, permaneció en su memoria.

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